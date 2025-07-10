Россия уничтожила 25 украинских БПЛА за полтора часа
Минобороны: силы ПВО сбили 25 дронов ВСУ над Россией
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В промежуток времени с 15:00 мск до 16:30 мск, подразделениями противовоздушной обороны было ликвидировано 25 беспилотников украинского производства, имеющих авиационный тип конструкции. Данные сведения предоставило Министерство обороны Российской Федерации.
Как сообщает официальный источник, 14 беспилотных летательных аппаратов были сбиты в воздушном пространстве Брянской области, восемь БПЛА нейтрализованы над Белгородской областью, а три дрона уничтожены в районе Московской области.
Ранее сообщалось, что в Курской области мальчик прикрыл мать от удара дрона ВСУ.