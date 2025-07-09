В Курской области мальчик прикрыл мать от удара дрона ВСУ

После вчерашней атаки дрона на пляже в Курске, юного Анатолия и его маму сегодня утром перевезли в Москву. Во время атаки БПЛА мальчик заслонил собой мать. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Для транспортировки в НИИ имени Сперанского был использован реанимобиль. Кроме того, мужчину с серьезными ранениями груди, перевезут из железнодорожной больницы в Курскую областную после хирургического вмешательства. Еще четверо пострадавших продолжают оставаться под наблюдением врачей в больнице, их состояние оценивается как тяжелое или средней тяжести.

Александр Хинштейн сообщил, что в Железнодорожном округе начала работу специальная комиссия, проводящая обход домов. Эксперты занимаются документированием всех повреждений, нанесенных личному имуществу граждан, и обещают оказать необходимую поддержку в восстановлении.

Ранее Хинштейн не исключил личного посещения ПВР, где беженцы жаловались на содержание.