Россиянин чудом избежал гибели при падении самолета в Таиланде

Телеграм-канал SHOT сообщил об инциденте в районе Пак-лок на Пхукете, где российский турист Сергей Разуков едва не погиб во время полета на сверхлегком самолете Quicksilver MX II Sprint.

Согласно информации, представленной в публикации, воздушное судно внезапно потеряло управление и, резко накренившись, врезалось в провода и деревья, после чего рухнуло вблизи проезжей части.

В результате крушения россиянин и его тайский инструктор оказались на дороге. Разуков отделался незначительными повреждениями, в то время как инструктор получил перелом ноги и черепно-мозговую травму. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

