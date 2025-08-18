Россиянин чудом избежал гибели при падении самолета в Таиланде
Фото: [unsplash.com]
Телеграм-канал SHOT сообщил об инциденте в районе Пак-лок на Пхукете, где российский турист Сергей Разуков едва не погиб во время полета на сверхлегком самолете Quicksilver MX II Sprint.
Согласно информации, представленной в публикации, воздушное судно внезапно потеряло управление и, резко накренившись, врезалось в провода и деревья, после чего рухнуло вблизи проезжей части.
В результате крушения россиянин и его тайский инструктор оказались на дороге. Разуков отделался незначительными повреждениями, в то время как инструктор получил перелом ноги и черепно-мозговую травму. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
