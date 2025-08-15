Пилот самолета упал в обморок на рейсе из Барселоны в Порту

Пилот авиакомпании Malta Air потерял сознание во время рейса из Барселоны в Порту. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию, и второй пилот в одиночку посадил Boeing 737 с 137 пассажирами на борту. Об этом сообщает портал Simple Flying.

10 августа на рейсе Malta Air из Барселоны в Порту произошел нештатный случай — командир воздушного судна внезапно потерял сознание при заходе на посадку. Экипаж немедленно объявил чрезвычайную ситуацию и вывел пилота из кабины.

Второму пилоту пришлось взять управление на себя. Он сообщил диспетчерам, что самолет не сможет самостоятельно покинуть полосу после приземления и потребует эвакуатора. Тем временем командир начал приходить в себя, но в кабину не вернулся.

На земле лайнер встретили две бригады скорой помощи. Медики осмотрели пилота, но он отказался от госпитализации. Пассажиры не пострадали, а рейс завершился благополучно благодаря слаженным действиям экипажа.

