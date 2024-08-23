Россиянин лишился ноги при попытке запрыгнуть в уходящий вагон поезда
Нижегородец потерял ногу при попытке запрыгнуть в уходящий поезд
Фото: [Pxhere.com]
Житель Нижнего Новгорода лишился ноги, пытаясь запрыгнуть в уезжающий вагон поезда. Видео инцидента опубликовала «База».
На нем видно, как мужчина, пытаясь залезть в вагон, проваливается в щель между составом и платформой. В результате отправляющийся поезд отрезал ему конечность.
Инцидент, как пишет источник, произошел утром 23 августа. Трое местных жителей опаздывали на поезд из Нового Уренгоя в Москву, который отходил от нижегородского вокзала. На данный момент пострадавший госпитализирован.
По факту сучившегося следователи проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
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