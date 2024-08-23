Россиянин лишился ноги при попытке запрыгнуть в уходящий вагон поезда

На нем видно, как мужчина, пытаясь залезть в вагон, проваливается в щель между составом и платформой. В результате отправляющийся поезд отрезал ему конечность.

Инцидент, как пишет источник, произошел утром 23 августа. Трое местных жителей опаздывали на поезд из Нового Уренгоя в Москву, который отходил от нижегородского вокзала. На данный момент пострадавший госпитализирован.

По факту сучившегося следователи проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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