Россиянин в порыве гнева поджег возлюбленную на глазах у гостей

Жителя Семенова будут судить за покушение на убийство сожительницы — мужчина облил ее горючей жидкостью и поджег. О деле сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СКР по Нижегородской области.

Инцидент произошел в сентябре 2026 года в квартире дома на улице проезд 3-х Коммунистов. Во время ссоры мужчина схватил легковоспламеняющуюся жидкость, вылил ее на сожительницу и поднес огонь.

Женщина получила обширные термические ожоги тела. К счастью, в квартире находились знакомые — они бросились тушить пострадавшую и отвезли ее в больницу. Именно их действия, вероятно, спасли жизнь гражданке.

Фигуранту предъявили обвинение по статье о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Мужчину заключили под стражу. В ближайшее время дело уйдет в суд.