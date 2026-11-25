Сегодня мы живем в эпоху, когда тренды во внешности меняются даже не раз в десятилетие. Еще вчера семейство Кардашьян ввело в моду пышные формы, а уже сегодня в трендах нездоровая худоба. Почему вчерашние достоинства сегодня превращаются в недостатки? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала журналист и искусствовед, автор блога о женской красоте и искусстве Мария Топчий.

Почему пышные формы считались эталоном красоты

По словам эксперта, в девяностые и нулевые в моду вошли плоский живот и кубики пресса. Но раньше округлые формы воспринимались иначе.

«Если взглянуть на первое в истории изображение женщин, созданное примерно за 30-25 тысяч лет до нашей эры — Палеолитических Венер, то первым, что бросится в глаза, будут пышные формы. Люди той эпохи изображали то, что было для них первостепенным. И одной из первостепенных вещей и тогда и сейчас была и остается жизнь. И возможность ее подарить. И, по опыту древних людей, именно такая женщина, с животиком, пышными бедрами и грудью, могла выносить и выкормить ребенка», — рассказала искусствовед.

Округлый живот можно увидеть и на античных скульптурах, и на полотнах эпохи Возрождения. Например, у Сандро Боттичелли в «Весне» и «Рождении Венеры». И на обеих этих картинах не найти плоского живота.

«И если вы увидите скульптуру женщины с явно прорисованными мышцами, спешу вас разочаровать. Женщины 15 века не позировали обнаженными, тела статуй, как правило, были списаны с мужчин, а позже к ним крепилась женская голова и грудь», — объяснила искусствовед.

А барокко подарило Питера Пауля Рубенса, который воспевал пышные женские формы как гимн изобилию земных благ. Во все века женский живот считался признаком женской витальности и символом жизни. И сегодня, глядя на видео в соцсетях, понимаешь, что люди это наконец стали осознавать.

Фото: [ commons.wikimedia/Peter Paul Rubens ]

Как благородный профиль стал поводом для комплексов

В нулевых и 2010-х ринопластика стала одной из самых популярных операций. В моде был тонкий нос с заостренным кончиком. Но в античном искусстве крупный профиль считался благородным.

«Супермодель Белла Хадид по инициативе своей матери сделала ринопластику в 14 лет. Позже она призналась, что жалеет об этом. А многие стилисты и специалисты по типажам утверждают, что хоть Белла и стала канонической красавицей, новый нос напрочь стер ее архетип и лишил выразительности», — рассказала Топчий.

В качестве примеров эксперт привела Венеру Милосскую, Афродиту Книдскую и Афину Парфенос. Выразительный профиль можно встретить и на полотнах прерафаэлитов, в частности Данте Габриэля Россетти.

Нависшее веко и небольшие глаза — почему их ценили художники

Знаменитые портреты доказывают, что и небольшие глаза могут придавать лицу особую выразительность.

«Начнем с Леонардо да Винчи. Мона Лиза, не будем мелочиться. Распахни ей художник взгляд и сделай глаза большими, мы бы над таинственностью этого портрета голову десятилетиями не ломали», — рассказала Топчий.

Фото: [ commons.wikimedia/Leonardo da Vinci ]

Портрет «Мадам Икс» кисти Джона Сингера Сарджента стал настоящей сенсацией в парижском салоне. В образе Виржини Готро художник особенно выразительно передал едва уловимую загадочность: ее глаза слегка сужены, тяжелое веко придает взгляду особую глубину, а в самом взгляде читается холодная властность.

«Ну и в завершение этой темы вспомним Дженнифер Лоуренс, чье нависшее веко было ее фирменной чертой. Актриса сделала блефаропластику, и изюминка оскароносной звезды как будто пропала», — поделилась искусствовед.

Полные руки: какие стандарты женской красоты были популярны в прошлом

Многие женщины стесняются полных рук и стараются прятать их под одеждой. А вот на картинах Энгра и Ренуара мягкие линии предплечий и запястий выглядят естественной частью женского образа.

«Взглянем на портрет Мадам Муатесье кисти Энгра. Округлые предплечья, немного полные запястья. Эта женщина сводила с ума весь Париж. Теперь обратимся к творчеству Ренуара и взглянем на „Портрет мадам Шарпантье с детьми“. Руки здесь не застывшие и безупречные, а естественные, с мягкой, живой пластикой. В них вся теплота ренуаровской кисти, умение показать не парадный идеал, а настоящую человеческую красоту», — объяснила специалист.

Тренды меняются со стремительной скоростью. И все, что можно сделать для себя, это оставаться собой, заботясь в первую очередь о своем ментальном и физическом здоровье.