Российские войска продвигаются к Харькову. Недавно бойцы смогли улучшить положение под Купянском, ударив по позициям противника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Подразделения войск «Запад» отличились в зоне спецоперации за последние дни. По данным МО РФ, Вблизи Купянска Харьковской области военным ВС РФ удалось поразить 54-ю украинскую механизированную бригаду.

Удалось также отразить штурмовые удары 12-й бригады ВСУ специального назначения. Эти боестолкновения происходили в районе пункта Червоная Диброва в ЛНР.

За последние сутки ВСУ на Купянском направлении потеряли 25 военнослужащих и кучу военной техники. Лишился противник и западного вооружения. Например, поражена польская самоходная артиллерийская установка Krab.

Удалось вывести из строя также артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Ранее ВС России также удалось освободить село Первомайское, расположенное в ДНР.