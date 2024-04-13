Российские бойцы мощно ударили по ВСУ, улучшив положение на Купянском направлении
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Российские войска продвигаются к Харькову. Недавно бойцы смогли улучшить положение под Купянском, ударив по позициям противника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Подразделения войск «Запад» отличились в зоне спецоперации за последние дни. По данным МО РФ, Вблизи Купянска Харьковской области военным ВС РФ удалось поразить 54-ю украинскую механизированную бригаду.
Удалось также отразить штурмовые удары 12-й бригады ВСУ специального назначения. Эти боестолкновения происходили в районе пункта Червоная Диброва в ЛНР.
За последние сутки ВСУ на Купянском направлении потеряли 25 военнослужащих и кучу военной техники. Лишился противник и западного вооружения. Например, поражена польская самоходная артиллерийская установка Krab.
Удалось вывести из строя также артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
Ранее ВС России также удалось освободить село Первомайское, расположенное в ДНР.