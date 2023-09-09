Российская армия отбила три украинских атаки на южнодонецком направлении

Одна из них была предпринята в районе Новодонецкого, и еще одна поблизости от Пречистовки.

Об этом сообщил Олег Чехов, руководитель пресс-центра российской группировки «Восток».

«Подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены две атаки противника в районе Новодонецкого и одна в районе Пречистовки», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Чехов добавил, что противник потерял при этом боевую бронированную машину, несколько автомобилей, а также живую силу убитыми и ранеными. Возле трех населенных пунктов в результате контрбатарейной у ВСУ была уничтожена гаубица американского производства, а также расчеты минометов.