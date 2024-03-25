Российская армия уничтожила больше 17 тысяч беспилотников с момента начала специальной операции

Министерство обороны России озвучило потери, которые ВС РФ нанесли противнику за два прошедших года. Среди уничтоженной техники противника – 17 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Слова представителей военных привел ТАСС .

Среди сбитой техники также насчитывается 577 самолетов и 270 неприятельских вертолетов.

«Уничтожено 17 011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15 598 танков и других боевых бронированных машин», - указали в минобороны.

На земле было подбито 1256 установок залпового огня, 8521 артиллерийских систем и минометов, а также более 20 тысяч единиц различной специализированной автомобильной техники.

Ранее появились сообщения, что на авдеевском направлении уже уничтожены 4 американских танка Abrams. Российские бойцы без особых проблем жгут распиаренные тяжелые боевые машины.