По сообщению председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ пытались продолжить наступательные действия на ореховском направлении. Они мало того, что не прекратили предпринимать активные действия на Времевском выступе, но и дополнительно начали атаковать рядом с селом Работино. Под этот населенный пункт Киев попытался перебросить подкрепления в виде живой силы и техники, но российские летчики сорвали эти действия.

«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники», - указал Рогов.

Его слова привели РИА Новости. Наступательные действия украинской армии в данном регионе длятся уже три с половиной недели. В бой брошены подразделения, которые обучены инструкторами НАТО, и оснащенные техникой западного производства.