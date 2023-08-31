Российская группировка «Центр» отбила атаку бригады «Азов» на Краснолиманском направлении

В районах Серебрянского лесничества и Ямполовского участка штурмовые отряды ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ, но были отбиты с заметными для них потерями.

В атаке помимо 12-й бригады «Азов» участвовали войска еще из двух соединений: 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Об этом сообщил Александр Савчук, руководитель пресс-центра группировки «Центр». Слова офицера привели РИА Новости.

По его утверждению, во время отражения штурма было ликвидировано более 60 украинских военнослужащих. При этом была подбита боевая машина пехоты, уничтожены бронемашина и два пикапа, а также сбиты два беспилотных летательных аппарата.