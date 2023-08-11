Российская компания представит беспилотный автомобиль для штурмовых групп

С 14-го по 20-е августа в Подмосковье будет проходить форум «Армия», на котором посетителям покажут целый ряд новшеств в сфере военной техники. Бронеавтомобиль «Зубило» станет только одной из них. По утверждению разработчиков, машина будет в состоянии выполнять и другие задачи. Среди них доставка боеприпасов к линии фронта, транспортировка грузов, эвакуация раненых, а также зарядка квадрокоптеров и раций.

Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия. Помимо «Зубила» на мероприятии покажут бронемашину «Титан», которая создана под нужды групп спецназа, подразделений десантников и разведки.