Российская ПВО перехватила 155 украинских БПЛА за ночь

Минувшей ночью, в промежуток времени с 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля, дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 155 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По информации, предоставленной ведомством, наибольшее количество БПЛА, а именно 53, было сбито над Курской областью. Над Брянской областью было уничтожено 19 беспилотников, над Смоленской областью — 15, над Белгородской областью — 14, а над Тульской областью — 13.

В Орловской области и Московском регионе было перехвачено по 11 БПЛА в каждом. Над территорией Республики Крым сбили семь дронов, над Липецкой областью и акваторией Черного моря — по четыре. Наименьшее количество, по два БПЛА, было сбито над Ростовской и Калужской областями.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек.