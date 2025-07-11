Российская ПВО перехватила 155 украинских БПЛА за ночь
Силы ПВО за ночь сбили 155 БПЛА над регионами РФ: 11 — над Подмосковьем
Фото: [flickr.com]
Минувшей ночью, в промежуток времени с 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля, дежурные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 155 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По информации, предоставленной ведомством, наибольшее количество БПЛА, а именно 53, было сбито над Курской областью. Над Брянской областью было уничтожено 19 беспилотников, над Смоленской областью — 15, над Белгородской областью — 14, а над Тульской областью — 13.
В Орловской области и Московском регионе было перехвачено по 11 БПЛА в каждом. Над территорией Республики Крым сбили семь дронов, над Липецкой областью и акваторией Черного моря — по четыре. Наименьшее количество, по два БПЛА, было сбито над Ростовской и Калужской областями.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек.