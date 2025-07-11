В Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек

В результате крушения беспилотного летательного аппарата на территории сельскохозяйственного предприятия в Липецкой области один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.

По его словам, в данный момент на месте работают аварийные службы. Пострадавший был отправлен в больницу. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный предприятию.

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