В Липецкой области при падении БПЛА на сельхозпредприятие погиб человек
Артамонов: под Липецком при падении БПЛА на предприятие погиб человек
Фото: [Медиасток.рф]
В результате крушения беспилотного летательного аппарата на территории сельскохозяйственного предприятия в Липецкой области один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.
По его словам, в данный момент на месте работают аварийные службы. Пострадавший был отправлен в больницу. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный предприятию.
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