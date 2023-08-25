Российская ПВО перехватила за ночь в Крыму четыре десятка украинских дронов

ВСУ использовали для совершения терактов беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они были либо уничтожены в воздухе, либо заглушены средствами РЭБ.

Об этом сообщило министерство обороны РФ. По его данным, количество перехваченных за прошедшую ночь над полуостровом беспилотников достигло 42 единиц.

«Девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», - заявили в ведомстве представителям ТАСС.

Несколько беспилотников было сбито над морем в районе Севастополя. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.