На протяжении последней ночи на субботу, 15 февраля, российской противовоздушной обороне удалось нейтрализовать 40 БПЛА неприятеля. Об этом сообщило российское Министерство обороны, слова его представителей привело РИА Новости.

Украинская армия в ночь на 15 февраля пыталась наносить террористические удары по различным регионам России. В четырех из них был достигнут заметный успех дежурными средствами ПВО.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали представители военных.

Больше всего было сбито дронов над Волгоградской областью, над ней перехватили 17 БПЛА. Еще 12 нейтрализовали над Калужской областью. Девять беспилотников сбили в разных районах Ростовской области, и еще два дрона перехватили над Саратовской областью.

Ранее сообщалось, что аэропорты сразу в семи городах РФ были вынуждены приостановить свою работу из-за проблем с безопасностью полетов. Немного позже два из них продолжили штатную деятельность. Восстановлен нормальный режим движения воздушных судов в Волгоградской и Саратовской областях.