Российская ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду
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Украинская армия пыталась снова провести террористическую атаку по городу. Но дежурные системы противовоздушной обороны были начеку и перехватили вражеские дроны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Перехват беспилотных летательных аппаратов самолетного типа произошел над Белгородским районом.
«Системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу», - написал губернатор.
По его утверждению, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. На территории села Таврово осколком был поврежден частный дом. Информация о других последствия ЧП еще уточняется.
Приграничные районы РФ периодически подвергаются ударам с украинской территории. Их обстреливают из артиллерии и РСЗО, наносят воздушные удары дронами. Наиболее часто под атаки попадают Белгородская, Курская и Брянская области.