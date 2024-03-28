Российская ПВО сбила два беспилотника на подлете к Белгороду

Украинская армия пыталась снова провести террористическую атаку по городу. Но дежурные системы противовоздушной обороны были начеку и перехватили вражеские дроны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Перехват беспилотных летательных аппаратов самолетного типа произошел над Белгородским районом.

«Системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу», - написал губернатор.

По его утверждению, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. На территории села Таврово осколком был поврежден частный дом. Информация о других последствия ЧП еще уточняется.

Приграничные районы РФ периодически подвергаются ударам с украинской территории. Их обстреливают из артиллерии и РСЗО, наносят воздушные удары дронами. Наиболее часто под атаки попадают Белгородская, Курская и Брянская области.