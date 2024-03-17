Над Брянской областью сбили два беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе отработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в небе были сбиты два вражеских беспилотника.

Объекты уничтожили над Брянским районом. На данный момент, уточнил глава региона, на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники оперативных служб. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщили в Министерстве обороны России, над Брянской областью были сбиты украинские беспилотники Ту-141 «Стриж».

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в небе над Белгородской областью сбиты семь вражеских беспилотников.

ВСУ с начала недели начали интенсивный обстрел приграничных территорий РФ. Под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В этих регионах установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа связал усилившиеся обстрелы территории РФ со стороны Украины с выборами, которые в стране проходят с 15 по 17 марта.