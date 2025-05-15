Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Россией
Минобороны: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Ростовской и Белгородской областями
Фото: [flikr.com]
В ночь на 15 мая дежурные силы противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима осуществить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ сообщило, что два украинских дрона самолетного типа были сбиты над Ростовской и Белгородской областями.
Российские силы ПВО регулярно успешно отражают воздушные атаки со стороны ВСУ. В ночь на 14 мая российские средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Украине.