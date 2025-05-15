Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Россией

В ночь на 15 мая дежурные силы противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима осуществить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ сообщило, что два украинских дрона самолетного типа были сбиты над Ростовской и Белгородской областями.