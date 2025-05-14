Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за ночь
Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 12 дронов ВСУ над Россией
Фото: [flickr.com]
В ночь на 14 мая российские средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Украине. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно данным министерства, девять из указанных аппаратов были ликвидированы над Черным морем, остальные три — над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что Луганск вновь стал объектом украинской беспилотной атаки. Вражеские БПЛА нанесли удар по асфальтобетонному заводу. По предварительным данным, производственную площадку завода атаковали три дрона.