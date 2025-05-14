Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 14 мая российские средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Украине. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным министерства, девять из указанных аппаратов были ликвидированы над Черным морем, остальные три — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что Луганск вновь стал объектом украинской беспилотной атаки. Вражеские БПЛА нанесли удар по асфальтобетонному заводу. По предварительным данным, производственную площадку завода атаковали три дрона.