Российская ПВО сбила еще одну ракету ВСУ над Керченским проливом

Над Керченским проливом в районе Крымского моста российская ПВО сбила еще одну украинскую ракету, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он поблагодарил войска ПВО за бдительность и высокий профессионализм.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались ударить по мосту ракетой С-200. Она была перехвачена в воздухе и уничтожена, благодаря чему удалось избежать жертв и разрушений.

Движение по Крымскому мосту перекрыли уже в третий раз за сутки.