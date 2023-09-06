Российская ПВО сбила на Краснолиманском направлении двести беспилотников

Для борьбы с неприятельскими дронами выделены зенитные ракетные комплексы «Тор-М1». Они вовремя засекают неприятельские БПЛА и наносят по ним эффективные удары. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«В ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных аппаратов противника», - заявили в ведомстве.

Эти слова привели РИА Новости. Боекомплект одной установки позволяет ей уничтожить до восьми вражеских дронов. После этого комплекс самостоятельно отправляется в тыл для дозаправки боеприпасами.