Российская ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Брянской областями

Четыре БПЛА было перехвачено над Брянской областью, и еще один – над Белгородской.

ВСУ попытались совершить очередные террористические налеты на российскую территорию. Средства противовоздушной обороны были начеку и сумели отбить попытки ударов. Об этом сообщили РИА Новости. Два дрона были перехвачены над Брянской областью около 10.00, а еще два – почти на два часа позже.

Беспилотник в Белгородской области сумел добраться до Валуйского городского округа. Его сбили в районе села Двулучное.