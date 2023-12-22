Российская ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Брянской областями
Фото: [© Алексей Куденко/РИА Новости]
Четыре БПЛА было перехвачено над Брянской областью, и еще один – над Белгородской.
ВСУ попытались совершить очередные террористические налеты на российскую территорию. Средства противовоздушной обороны были начеку и сумели отбить попытки ударов. Об этом сообщили РИА Новости. Два дрона были перехвачены над Брянской областью около 10.00, а еще два – почти на два часа позже.
Беспилотник в Белгородской области сумел добраться до Валуйского городского округа. Его сбили в районе села Двулучное.