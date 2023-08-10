Российская ПВО сбила украинские беспилотники в трех регионах РФ

Беспилотные летательные аппараты, принадлежащие ВСУ, были ликвидированы в Калужской и Московской областях, а также в окрестностях Севастополя.

Киев прошедшей ночью пытался нанести террористические удары по объектам в России. Об этом заявило министерство обороны.

«Пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами», - указали его представители в микроблоге своего ведомства.

Системы противовоздушной обороны сбили по одному дрону в Малоярославском районе Калужской области и в Одинцовском районе Подмосковья. Под Севастополем два беспилотника были уничтожены в воздухе, и еще 9 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упали в воды Черного моря.