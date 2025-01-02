Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27
Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинский Су-27
Фото: [flickr.com]
Российским бойцам ПВО удалось добиться успеха в зоне специальной военной операции. Они обнаружили и перехватили самолет ВСУ Су-27. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанной Министерством обороны.
На протяжении прошедших суток ВС РФ в зоне СВО сумели добиться заметного успеха по части перехватывания воздушных целей.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — указали в военном ведомстве.
Также было сбито 97 различных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО ВС РФ в ночь на 2 января перехватили над пятью российскими регионами 13 украинских беспилотников. Украинские военные пытались нанести удары по Воронежской, Белгородской, Калужской, Брянской и Курской областям. Эти попытки были пресечены.