Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников над пятью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили на протяжении ночи на 2 января 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от Министерства обороны.

ВСУ на протяжении ночи с 1-го на 2-е января пытались наносить воздушные удары по ряду регионов РФ. Дежурные средства ПВО были начеку и отражали эти атаки.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в военном ведомстве.

По одному БПЛА было перехвачено над Воронежской и Калужской областями, еще три — под Белгородом. Над территориями Брянской и Курской областей было нейтрализовано по четыре беспилотника.

Ранее появлялись сообщения о том, что в ряде регионов Украины на протяжении ночи объявлялась воздушная тревога. При этом в Каневе, который находится в Черкасской области, гремели взрывы.