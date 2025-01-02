Российская ПВО за ночь уничтожила 13 украинских беспилотников над пятью регионами России
Минобороны РФ: в ночь на 2 января сбито 13 БПЛА над пятью российскими регионами
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Российские средства противовоздушной обороны перехватили на протяжении ночи на 2 января 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от Министерства обороны.
ВСУ на протяжении ночи с 1-го на 2-е января пытались наносить воздушные удары по ряду регионов РФ. Дежурные средства ПВО были начеку и отражали эти атаки.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в военном ведомстве.
По одному БПЛА было перехвачено над Воронежской и Калужской областями, еще три — под Белгородом. Над территориями Брянской и Курской областей было нейтрализовано по четыре беспилотника.
Ранее появлялись сообщения о том, что в ряде регионов Украины на протяжении ночи объявлялась воздушная тревога. При этом в Каневе, который находится в Черкасской области, гремели взрывы.