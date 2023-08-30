Российская ПВО сбила в Брянской области уже пятый беспилотник за сутки

Один из них упал на крышу здания Следственного комитета, которое расположено в Брянске. После этого раздался взрыв.

Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его утверждению, расчеты средств противовоздушной обороны начеку, они вовремя отражают террористические атаки со стороны ВСУ.

«Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - написал он в своем микроблоге.

По утверждению губернатора, на месте падения обломков всех пяти дронов сейчас работают экстренные службы.