Российская ПВО сбила за три часа 19 беспилотников над шестью регионами РФ

Вечером 28 августа российская ПВО за три часа уничтожила 19 дронов ВСУ в шести регионах страны. Об этом сообщило Минобороны России.

В промежуток между 21:00 и полночью по московскому времени были нейтрализованы украинские беспилотники.

Над Брянской областью было сбито 10 дронов ВСУ, четыре беспилотника боевиков нейтрализованы над Ростовской областью, два украинских БПЛА уничтожены над Тульской областью, по одному дрону было сбито над Орловской, Курской областями и республикой Крым.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отмечается в заявлении Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области после атаки БПЛА ВСУ парализовано движение поездов.