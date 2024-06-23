Российская ПВО за час насбивала 12 украинских БПЛА над Брянской областью

Украинские боевики после полуночи воскресенья, 23 июня, устроили массированную атаку боевыми дронами на приграничную территорию Брянской области России. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Богомаз.

Со слов губернатора, только за один последний час боевые расчеты противоракетной обороны ликвидировали в небе над Брянской областью не менее 12 украинских БПЛА самолетного типа.

«Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом», — написал в своем аккаунте губернатор.

Богомаз добавил, что все предпринятые ВСУ попытки нанести территориям области урон не достигли целей. В ходе ликвидации вражеской военной авиатехники никто из мирных жителей указанных районов не пострадал. Разрушений на земле также зафиксировано не было, ключил глава региона.

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