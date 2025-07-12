Российская ПВО за два с небольшим часа настреляла в небе восемь вражеских БПЛА

Системы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью, а также один БПЛА над Ставропольским краем, как было отмечено в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили также, что еще один вражеский беспилотник сбит над Азовским морем. Атака велась в течение почти трех часов в районе полудня субботы, 12 июля.

«Двенадцатого июля 2025 года в период с 12:00 мск до 14:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке министерства.

О разрушениях на земле и пострадавших информации не приводится.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры с моментом удара украинского беспилотника по «Белгород Арене».