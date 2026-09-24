Когда небо становится алым: жители Кемерова сняли редкий рассвет утром 24 сентября

Кадры этого зрелища запечатлели читатели Сибдепо. Согласно народным приметам, столь яркое небо обещает теплый солнечный день и перемены погоды в ближайшее время.

В этот же день синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии дали уточненный прогноз на ближайшие дни. В четверг погода еще будет более или менее теплой: днем ожидается от +14 до +19 градусов, ночью — от +1 до +6, местами до +11. При этом будет облачно, туманно, пройдут небольшие дожди. А вот в субботу, 26 сентября, регион ждут первые ночные отрицательные температуры — до –2 градусов. Днем при этом столбики термометров покажут от +7 до +12.

Таким образом, кемеровчанам стоит готовиться к резкой смене погоды: вслед за теплыми и дождливыми днями придут заморозки, а вместе с ними — и первые признаки осеннего похолодания.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали дождь и до +21 градуса в Подмосковье 24 сентября.