Женщина-полицейский ликвидировала двух медведей в Кузбассе

В Кузбассе произошел случай, потребовавший от сотрудницы полиции решительных действий. Женщина-полицейский ликвидировала сразу двух медведей. Об этом информирует Управление МЧС России, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, первый инцидент произошел в поселке Кузедеево. В вечернее время в дежурную часть позвонили местные жители и сообщили, что медведь разорил улей. По указанному адресу прибыла старший участковый уполномоченный полиции. На месте она увидела, что хозяин дома успел спрятаться в хозяйственной постройке, а зверь принял позу, характерную для нападения. Такое поведение медведя свидетельствует о том, что животное готово к атаке, поэтому промедление в подобной ситуации могло обернуться трагедией.

«В соответствии с Федеральным законом "О полиции" старший лейтенант полиции применила огнестрельное оружие, в результате чего медведь был обезврежен», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным издания, за одну смену сотруднице пришлось дважды применить оружие, чтобы защитить жителей и их хозяйство от опасных зверей. Позже та же сотрудница полиции оказалась в поселке Кандалеп, где столкнулась с еще одним хищником. Там косолапый пытался проникнуть в загон с курами. Женщина-полицейский ликвидировала и этого медведя.

Ранее сообщалось, что охотничьи магазины не успевают пополнять запасы отпугивателей медведей в Кузбассе.