«Шаг к уходу от угольной зависимости»: в Кузбассе открылся логистический центр для грузов из Азии

До 200 тысяч контейнеров в год — на такую мощность планируют вывести новый транспортно-логистический центр в Кузбассе. Полностью комплекс в Березовском достроят к 2029 году. А первые грузы через него уже пошли: объект начал работу 23 сентября, о чем проинформировало Правительство Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Главная задача центра — связать железную дорогу с морскими портами. Благодаря этому оборудование и материалы из стран Азии будут попадать в регион быстрее и с меньшими рисками. Одновременно у местных производителей появляется дополнительный маршрут для отгрузки своей продукции.

«Это поможет экономике Кузбасса сделать еще один шаг к уходу от угольной зависимости», — заявил Илья Середюк.

Губернатор обратил внимание, что новый путь рассчитан не только на угольную отрасль. В нем нуждаются металлурги, химики, машиностроители и малый бизнес. Плюс на самом объекте создадут новые рабочие места.

Губернатор проинформировал, что уже есть в центре: склады для контейнеров, автоматическая сортировка грузов и холодильная зона — помещение с контролируемой температурой, где хранят продукты и лекарства. Неподалеку налажен ремонт вагонов.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе из официальной сводки убрали данные о зарплатах шахтеров.