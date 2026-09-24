Пора паковать чемоданы в другую страну? Что ждет зимовщиков в Таиланде

Таиланд сократил срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней — и нововведение пришлось накануне сезона зимовок. Для тех, кто привык проводить в Азии несколько месяцев, это повод пересмотреть планы и разобраться с визами. Но срочно менять страну не обязательно: в Ассоциации туроператоров России рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Таиланд по-прежнему остается доступным для длительного отдыха, а массового бегства зимовщиков из королевства ждать не стоит. Куда еще можно уехать переждать российскую зиму и какие нюансы важно учитывать, разбираемся.

Таиланд не закрывается, но зимовщикам придется считать дни

С 15 сентября россияне могут находиться в Таиланде без визы 30 дней вместо прежних 60. Для большинства отпускников перемены практически незаметны: российские туристы обычно приезжают в страну на 8–15 дней. Поэтому нововведение не должно существенно повлиять на массовый туристический поток. Иная ситуация у тех, кто планирует провести в королевстве несколько месяцев. Привычные визараны — выезды в соседнюю страну с последующим возвращением — теперь тоже ограничены: въезжать по безвизу через сухопутную границу можно не более двух раз в год. При этом, по оценке экспертов АТОР, провести в Таиланде один, два или три месяца с учетом выездов по-прежнему возможно.

«Таиланд вовсе не выбывает из списка стран, в которые россияне поедут на зимовку. На один, два и три месяца здесь и сейчас остаться по-прежнему можно, в этом и после нововведений нет проблем», — пояснили в ассоциации.

Тем, кто рассчитывает задержаться дольше, эксперты советуют изучить долгосрочные визы. В частности, может вырасти интерес к пятилетней визе DTV, предназначенной для определенных категорий заявителей. Однако оформить ее теперь можно только в России — для этого потребуется вернуться и обратиться в посольство в Москве. В АТОР также предупреждают: оформлять визы следует на основании подлинных документов. Предложения посредников с фиктивными трудовыми контрактами и другими сомнительными основаниями могут закончиться отказом во въезде и серьезными миграционными последствиями.

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Вьетнам — ближайшая альтернатива Таиланду

Если все же хочется сменить страну, одной из наиболее близких альтернатив эксперты называют Вьетнам. По географии, климату, культуре и развитости туристической инфраструктуры он во многом напоминает Таиланд. Россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней. Для более продолжительного пребывания можно заранее оформить электронную визу сроком до 90 дней. При этом визараны также остаются возможными: путешественник выезжает в соседнюю страну и возвращается, соблюдая действующие правила въезда.

«При корректно оформленных документах такой способ позволяет находиться во Вьетнаме месяцами. Однако после нескольких повторных въездов пограничники могут запросить дополнительные подтверждения — например, обратные билеты или бронь жилья», — объяснили в АТОР.

Индонезия: долго жить можно, но зимовка обойдется дороже

Еще одно направление для любителей тропиков — Индонезия. Однако простого безвизового решения для длительной зимовки здесь нет: визу по прибытии оформляют на 30 дней, после чего ее можно продлить еще на такой же срок. Для более продолжительного пребывания эксперты предлагают рассмотреть визу C1: она позволяет находиться в стране 60 дней, а затем подавать заявления на продление. Но поездки за пределы Индонезии могут оказаться затратными: например, визаран в Малайзию добавит расходов на перелет. В ассоциации также обращают внимание на более строгий контроль за соблюдением визового режима. С учетом дорогой и более сложной логистики значительного перетока российских зимовщиков из Таиланда в Индонезию эксперты не ожидают.

Филиппины: можно задержаться надолго без визаранов

Филиппины предлагают другой вариант для тех, кто хочет провести за границей несколько месяцев и не планирует регулярно выезжать из страны. Первоначальный безвизовый срок для россиян составляет 30 дней, но его можно продлевать на месте. При соблюдении установленных правил суммарный срок пребывания может достигать 36 месяцев.

Однако у направления есть свои минусы. По оценке АТОР, курортная и туристическая инфраструктура на Филиппинах в среднем развита слабее, чем в Таиланде. Прямого авиасообщения с Россией нет, а билеты могут стоить дороже. Поэтому, несмотря на удобные условия продления пребывания, массового переезда зимовщиков сюда эксперты также не прогнозируют.

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Малайзия: похожие сроки, но другие правила и расходы

Малайзия тоже позволяет россиянам въезжать без визы, однако первоначальный срок пребывания составляет 30 дней. Возможности повторного въезда ограничены, а к визаранам пограничные службы относятся строго: могут проверить, сколько времени путешественник провел за пределами страны, и попросить предъявить билеты и бронь отеля. Есть и бытовые различия. Малайзия — страна с мусульманскими традициями и собственными правовыми нормами, которые могут отличаться от привычной курортной среды Таиланда. Кроме того, по оценке АТОР, жизнь здесь обходится дороже. Поэтому эксперты не считают направление вероятным получателем значительной части российских зимовщиков.

Шри-Ланка: полгода на острове, но не всем подойдет инфраструктура

На Шри-Ланке для въезда россиянам необходимо оформить электронное разрешение. Оно дает право находиться в стране 30 дней, а затем срок можно продлевать без выезда — через сайт иммиграционной службы. С учетом продлений суммарное пребывание может достигать полугода. На первый взгляд, условия подходят для длительной зимовки. Но, как отмечают в АТОР, направление пока не так популярно у россиян, планирующих надолго уехать в тепло.

«Курортная инфраструктура здесь развита слабее, чем в Таиланде, а перебои с топливом, электричеством и связью могут осложнить повседневную жизнь. Транспортное сообщение также менее развито», — подчеркнули в АТОР.

Стоит ли россиянам срочно менять Таиланд на другую страну

По оценке АТОР, сокращение безвизового срока не приведет к значительному перетоку российских туристов, которые проводят за границей несколько месяцев. Для поездок на один–три месяца Таиланд по-прежнему остается доступным, а тем, кто хочет остаться дольше, может оказаться проще оформить подходящую визу, чем искать новую страну для зимовки.

Небольшая часть путешественников все же может пересмотреть свои планы. Но выбор тропических направлений с теплой зимой, подходящими условиями пребывания и развитой инфраструктурой не так велик. Поэтому в предстоящем сезоне зимовки многое будет зависеть не только от безвизовых сроков, но и от стоимости перелетов, визовых процедур и личных требований к комфорту.