«Пошел на взлет, но не получилось»: автомобиль приземлился сверху на другую машину в Красновке

В соцсетях Кемерова начали распространяться кадры необычного ДТП. По словам очевидцев, авария произошла в Красновке. Подписчики публикуют видео и активно обсуждают увиденное, сообщил VSE42.RU .

Судя по записи, автомобиль врезался в ограждение и по необъяснимой причине оказался сверху на другой машине.

В комментариях горожане отреагировали с иронией: водитель решил взлететь, но затея не удалась. Пользователи также обратили внимание, что на этом участке установлен знак ограничения скорости «40», и задаются вопросом, с какой скоростью нужно было ехать, чтобы получилось такое.

«А вот такие умники как водитель данного авто не думают ни о чем кроме того , что ему надо быстро долететь куда-то», – высказалась одна из подписчиц.

Помимо этого, жители Кемерова поднимают тему безопасности в Красновке. По их словам, здесь необходимы лежачие полицейские — особенно рядом с пешеходными переходами. Тротуаров в поселке нет, поэтому люди вынуждены ходить по обочине. Дети добираются до остановки тоже по обочине. Зимой обочина исчезает, и прохожие идут прямо по дороге. Каждый раз горожане переживают за детей: успели они перейти дорогу или нет.

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