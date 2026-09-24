Американский телеведущий Виктор Лопез умер после двух лет борьбы с раком

В США умер 51-летний телеведущий Виктор Лопез, который около двух лет боролся с раком кишечника. О смерти журналиста сообщили его коллеги, передает Daily Mail

Лопез скончался в окружении родных и близких. По словам телеведущей Джолины Оказаки, он продолжал работать после постановки диагноза и не демонстрировал коллегам, насколько тяжело переносит болезнь.

О заболевании Лопез узнал летом 2024 года. Врачи диагностировали у него рак кишечника четвертой стадии. В сентябре 2025 года болезнь перешла в ремиссию, однако позднее произошел рецидив.

За время лечения телеведущий перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Несмотря на состояние здоровья, он продолжал профессиональную деятельность.

Лопез начал работать на телевидении в начале 2000-х годов. Первоначально он занимался продюсерской работой за кадром, а в 2007 году стал репортером.

В 2011 году Лопез получил должность телеведущего и в дальнейшем работал в утреннем эфире. Коллеги вспоминают его как человека, который с большим интересом относился к своей профессии.