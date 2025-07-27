Российская ПВО за ночь уничтожила 99 украинских БПЛА над регионами РФ

Так, с 21:50 до 05:20 мск дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

География перехватов включает Брянскую область, где было сбито 36 дронов, Смоленскую область (21 БПЛА), Калужскую область (10 дронов), Волгоградскую и Ростовскую области (по 9 БПЛА), Республику Крым (4 беспилотника), Воронежскую и Курскую области, акваторию Черного моря (везде — по два БПЛА), Московский регион, Нижегородскую, Орловскую и Тамбовскую области (везде — по одному беспилотнику).

Украина продолжает наращивать использование дронов для атак на российскую территорию. Несмотря на это, российские ПВО демонстрируют высокую эффективность при массовых атаках.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина.