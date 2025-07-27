Жительница Ростовской области получила осколочное ранение ноги при атаке ВСУ

В результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область пострадала жительница хутора Лесной. Она получила осколочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в городскую больницу Каменска.

О ЧП в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дежурные силы ПВО отражают воздушную атаку противника, отметил он.

В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков дронов в двухквартирном доме и в легковом автомобиле повреждены окна.

Ранее сообщалось о том, что на жилой дом в Брянске упали обломки украинского БПЛА.