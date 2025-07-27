Жительница Ростовской области получила осколочное ранение ноги при атаке ВСУ
В Ростовской области при атаке ВСУ пострадала женщина
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В результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область пострадала жительница хутора Лесной. Она получила осколочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в городскую больницу Каменска.
О ЧП в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Дежурные силы ПВО отражают воздушную атаку противника, отметил он.
В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков дронов в двухквартирном доме и в легковом автомобиле повреждены окна.
Ранее сообщалось о том, что на жилой дом в Брянске упали обломки украинского БПЛА.