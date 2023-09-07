Российская разведка засекла крупные скопления украинских войск под Артемовском
Фото: [© Виктор Антонюк/РИА Новости]
Неприятель сосредотачивается в населенных пунктах Часов Яр и Богдановка. К передовой массово подвозят боеприпасы.
Такое наблюдение было сделано разведкой 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. Эта бригада занимает позиции в районе Берховского водохранилища и полностью контролирует все подступы к данному водоему. Ей удалось при помощи беспилотных летательных аппаратов обнаружить ротацию вражеских подразделений. О результатах ее наблюдений рассказали РИА Новости.
Разведчики обнаружили очень большую активность ВСУ в Богдановке и Часовом Яре. Там скопилось необычно много войск, из данных населенных пунктов интенсивно вывозят боеприпасы на передовую. Вполне возможно, что данные приготовления свидетельствуют о запланированных атаках на этом участке фронта.