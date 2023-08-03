Российские артиллеристы разгромили и уничтожили три украинские штурмовые бригады

ВСУ готовились к наступлению в регионе рядом с населенными пунктами Новопокровка и Малая Токмачка. Под покровом ночи украинские военнослужащие накапливались для решающего броска вперед. В районе 4 часов утра по ним был нанесен упреждающий артиллерийский удар. Об этом заявил Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области.

«Противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе», - написал он в своем микроблоге.

Помимо этого, была сорвана атака неприятеля в районе Пятихаток. Разведка вовремя заметила передвижение больших масс противника, передала предупреждение артиллеристам, и те произвели артналет. Враг откатился на исходные позиции.