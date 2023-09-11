Российские артиллеристы сорвали своим огнем наступление ВСУ

Украинские войска предприняли попытку атаки на Южно-Донецком направлении. Эту атаку удалось своевременно отразить бойцам капитана Андронова, накрыв неприятеля из орудий.

Капитан Александр Андронов служит в мотострелковой бригаде, он командует артиллерийским взводом гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. Об успешном отражении атаки им самим и его бойцами рассказал Олег Чехов, руководитель пресс-центра российской группировки «Восток».

«Артиллеристам удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. В результате позиции российских войск были удержаны, противник не смог продвинуться вперед, и вдобавок понес заметные потери.