Российские артиллеристы сорвали своим огнем наступление ВСУ
Фото: [© Ульяна Соловьева/РИА Новости]
Украинские войска предприняли попытку атаки на Южно-Донецком направлении. Эту атаку удалось своевременно отразить бойцам капитана Андронова, накрыв неприятеля из орудий.
Капитан Александр Андронов служит в мотострелковой бригаде, он командует артиллерийским взводом гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. Об успешном отражении атаки им самим и его бойцами рассказал Олег Чехов, руководитель пресс-центра российской группировки «Восток».
«Артиллеристам удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», - сообщил он.
Его слова привели РИА Новости. В результате позиции российских войск были удержаны, противник не смог продвинуться вперед, и вдобавок понес заметные потери.