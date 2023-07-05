Российские артиллеристы уничтожило замаскированную вражескую зенитку

Орудие неприятеля серьезно осложняло жизнь нашим бойцам. Оно сначала вело огонь по беспилотникам, а потом начало бить по позициям ВС РФ.

О боевом эпизоде, который произошел на донецком направлении, рассказали РИА Новости. Пушка ЗУ-23 была замаскирована в лесополосе.

«Если ее снаряд попадет, даже БМП мало не будет, еще и скорострельность у нее большая», - привели журналисты слова одного из бойцов, который занимался ликвидацией зенитки.

Неприятельский объект засекли разведчики из батальона «Спарта». Они передали координаты цели дивизиону гаубиц, а тот отработал по ней. По заверению расчетов, на уничтожение пушки было потрачено всего 7 снарядов калибром 122 миллиметра.