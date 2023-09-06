Российские бойцы не дали противнику форсировать реку в ДНР

Неприятельская разведывательная группа попыталась перебраться через реку Мокрые Ялы. Ее уничтожили сосредоточенным артиллерийским и стрелковым огнем.

Разведвылазка ВСУ состоялась в районе поселка Урожайное, который расположен на территории Донецкой народной республики. Южнее данного населенного пункта группа разведчиков ВСУ попыталась перебраться через речку Мокрые Ялы. Об этом сообщил руководитель пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова привело ТАСС.

«Передовыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии пресечена попытка разведгруппы ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы», - заявил он.

Неприятельская группа была ликвидирована. Вместе с ней были уничтожены бронемашина и несколько автомобилей. Затем расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» нанес удар по району базирования 31-й механизированной бригады врага. Противник снова понес заметные потери.