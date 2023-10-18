Российские бойцы перехватили и уничтожили кочующий украинский танк на краснолиманском направлении

Для ликвидации неприятельской тяжелой машины пришлось проводить небольшую операцию, с участием разведки и артиллерии.

Разведка с помощью малого беспилотника вела поиск вражеского танка, который регулярно менял позиции на этом участке фронта, с целью его уничтожения. Об этом сообщили представители министерства обороны РФ.

«Разведчики обнаружили украинский танк, выезжающий с закрытой огневой позиции, и незамедлительно навели на бронемашину гаубицу «Мста-Б», - сообщили его представители.

Их слова привело ТАСС. Артиллеристы очень быстро пристрелялись к машине неприятеля, и очередным снарядом поразили ее. После этого в танке сдетонировал боекомплект. Участников этого уничтожения представили к государственным и ведомственным наградам, за проявленную отвагу и слаженные действия.