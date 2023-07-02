А после парирования наступательных действий ВСУ наши войска заняли территорию, ранее контролируемую Киевом.

На территории Донецкой народной республики части противника атаковали российские позиции. При отражении этой атаки отличился полк войск радиационной, химической и биологической защиты, которым командует Евгений Смирнов. Этот полк входит в группировку «Восток». Данная часть нанесла удары по наступающему неприятелю тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек», и сумела нанести врагу существенные потери как в живой силе, так и в технике.

«При отражении ночной атаки на Урожайное огнеметное поражение позиций националистов предотвратило выдвижение дополнительных резервов противника», - отметил Олег Чехов, руководитель пресс-центра группировки «Восток».

Его слова привело ТАСС. Из-за успешной работы полка сложились крайне благоприятные условия для продвижения российских частей вперед. Мотострелки сумели занять позиции, которые раньше занимали части ВСУ.