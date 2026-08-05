В Московском регионе более 46 тысячам работающих родителей уже одобрили новую ежегодную семейную выплату, которую с 1 июня предоставляет Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области. На примере семьи Ефремовых из Сергиева Посада в ведомстве рассказали, как оформить поддержку.

Михаил Ефремов, воспитывающий вместе с супругой четверых детей, подал заявление через портал «Госуслуги». Большую часть сведений специалисты Соцфонда запросили самостоятельно, и деньги семья получила уже через пять дней после принятия решения. Теперь родители планируют направить средства на образование и развитие детей: обучение старшего сына-спасателя, занятия дочерей в художественной и музыкальной школах, а также на обновление гардероба и подготовку к учебному году.

Начальник отдела установления мер социальной поддержки семьям с детьми Алина Уколкина пояснила, что выплата положена работающим родителям, опекунам и усыновителям детей до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Ее размер рассчитывается как разница между НДФЛ по стандартной ставке и НДФЛ по льготной ставке в 6%. Обратиться за выплатой могут оба родителя. При определении права учитываются имущество семьи, зарплата, денежное довольствие военнослужащих, алименты, стипендии, пенсии, проценты по вкладам и другие доходы. Среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе, а у родителя должен быть уплачен НДФЛ за предыдущий год и отсутствовать задолженность по алиментам. Заявитель обязан быть гражданином РФ и постоянно проживать в России вместе с детьми.

Подать заявление можно до 1 октября 2026 года через «Госуслуги», любую клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Некоторые документы, например справку об очном обучении ребенка с указанием стипендии за предыдущий год, нужно предоставить лично. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, в отдельных случаях — до 20 рабочих дней, а выплата перечисляется в течение пяти рабочих дней после его принятия.