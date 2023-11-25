Российские части отбили за сутки десять атак ВСУ в районе Клещеевки

О том, что происходило в предыдущий день на данном участке линии фронта, рассказал руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его утверждению, в бесплодных атаках на российские позиции была задействована 5-я штурмовая бригада ВСУ.

«Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 490 военнослужащих, пикап и грузовой автомобиль», - сообщил он.

Слова Астафьева привело агентство «Интерфакс». Он добавил, что в этом же районе помимо живой силы были уничтожены два миномета противника, а также пункт управления беспилотниками.