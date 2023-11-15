Российские части отразили за сутки пять атак противника на донецком направлении

О том, как идут дела у группировки «Юг», рассказал глава ее пресс-центра Вадим Астафьев. По его утверждению, в наступлении на позиции ВС РФ принимали участие 22-я и 24-я механизированные бригады ВСУ.

«При поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Васюковка и Курдюмовка», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Астафьев озвучил цифры потерь частей неприятеля, которые попали под удары. Враг потерял около 300 человек погибшими и ранеными, у него было уничтожено три пикапа и два броневика.