Российские десантники уничтожили украинскую штурмовую группу на артемовском направлении

После неудачного штурма позиций ВС РФ украинцы пытались укрыться в воронке от снаряда. По ним был нанесен удар при помощи дрона-камикадзе.

Об этом рассказали представители министерства обороны России.

«Оператор, управляющий дроном, обнаружил группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов, - сообщили они.

Их слова привело ТАСС. Там же удалось засечь грузовик, который двигался по дороге. В обоих случаев оператору удалось точно вывести на данные объекты дроны-камикадзе и поразить их. Наблюдатели зафиксировали уничтожение каждой из указанных целей.